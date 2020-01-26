فيضانات تقتل 46 شخصا على الأقل وتشرد أكثر من 25 ألفا بالبرازيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات يوم الأحد إن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في البرازيل بينما شُرد أكثر من 25 ألفا بسبب فيضانات واسعة النطاق أعقبت عواصف وأمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرق البلاد.



وقالت صحيفة (يو جلوبو) إن معظم حالات الوفاة حدثت في ولاية مينا جيراي بما في ذلك العاصمة بيلو هوريزونتي التي سقطت عليها أغزر الأمطار.



وقالت السلطات المحلية في مينا جيراي يوم الاحد إن 37 شخصا لقوا حتفهم بينما نزح 17 ألفا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها. وهناك 25 شخصا في عداد المفقودين.



وقالت السلطات في ولاية إيسبيريتو سانتو يوم الاحد إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بينما نزح ثمانية آلاف عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها، وهناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.