البطش: نُرحب بدعوة هنية ونُعلن وقوفنا مع القوى الحية لمواجهة (صفقة ترامب)

بدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لعقد لقاء وطني لبناء استراتيجية مواجهة لـ (صفقة القرن).





وأكد البطش في بيان صحفي عبر الموقع الرسمي للجهاد الإسلامي، على رفض حركته المطلق لمخطط ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، وتعلن الحركة تصديها لهذا المخطط ووقوفها مع كل القوى الحيّة ضد هذه المخططات.





وجاء البيان كالتالي:

تؤكد حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رفضها المطلق لمخطط ترمب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية ، وتعلن الحركة تصديها لهذا المخطط ووقوفها مع كل القوى الحيّة ضد هذه المخططات.



وإذ تشدد الحركة على ضرورة توحيد الجهود والعمل وفق استراتيجية وطنية جامعة لإسقاط ما يسمى بـ "صفقة ترمب" ، وحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك , فإنها ترحب بدعوة الأخ إسماعيل هنية لعقد لقاء وطني لبناء استراتيجية مواجهة ويضع الاليات اللازمة للعمل على حماية الثوابت وتعزيز صمود شعبنا ومجابهة كل التحديات التي تتهدد حقوقنا وقضيتنا.



وندعو جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للتحرك الواسع ضد المخطط الصهيو أمريكي الخطير والوقوف بكل قوة وبسالة لإسقاط الصفقة والدفاع عن أرضنا وثوابتنا ومقدساتنا.



الأحد 1 جمادى الآخر 1441هـ

الموافق 26 كانون الثاني 2020م





رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المكتب السياسي، ومسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش ،