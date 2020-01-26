غزة: ضبط 4500 عبوة معجون أسنان و1000 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية





وقالت الطواقم في بيان لها اليوم الأحد، إن ضبط هذه المواد جاء ضمن الأعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة حرصًا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.





وتبين للطواقم أن التجار يقومون بقص تاريخ انتهاء المنتجات، لإخفاء التاريخ لتضليل المستهلكين، فيما تم تحويل الملف إلى وحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول بحقه.







رام الله - دنيا الوطنضبطت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة بالتعاون مع مباحث التموين 4500 عبوة من معجون الاسنان منتهية الصلاحية، بالإضافة الى ضبط 1000 عبوة من المبيد الحشري منتهي الصلاحية.