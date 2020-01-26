ترامب سيكشف لنتنياهو وجانتس بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى واشنطن، حيث سيلتقي غداً الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي





وقال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة، "إنني ذاهب للقاء الرئيس ترامب غدا، ويوم الثلاثاء سنصنع تاريخا معا".





رام الله - دنيا الوطنكشفت (رويترز) وفق مصدر أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني جانتس يوم الاثنين وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.وقال المصدر إن ترامب سيلتقي بنتنياهو أولا ثم سيجتمع بجانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء.وكان نتنياهو قال إنه سيلتقي بترامب يومي الاثنين والثلاثاء، وقال جانتس إنه سيجتمع بالرئيس الأمريكي يوم الاثنين.