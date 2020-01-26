البرديني: الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط كل المشاريع التصفوية

سليم البرديني الأمين العام الجبهة العربية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام الجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، أن الشعب الفلسطيني، قادر على إسقاط كل المخططات والمشاريع التصفوية، كما تم إسقاط العديد منها منذ العام 1948.



وقال البرديني في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن (صفقة القرن) لن تمر، وإن الشعب الفلسطيني وقيادته، جاهزون لإسقاطها، داعياً حركة (حماس) إلى عدم التساوق مع هذه الصفقة، وأن كل من يتساوق معها أو غيرها، سيكون مصيره مزبلة التاريخ.