دولي

شاهد: اسرائيل تسجل ثاني حالة مشتبه باصابتها بفيروس"كورونا"

شاهد: اسرائيل تسجل ثاني حالة مشتبه باصابتها بفيروس"كورونا"
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، صورة ترصد عملية نقل لعامل صيني في "إسرائيل" إلى مستشفى برزيلاي.

وأفادت القناة، أن العامل الصيني، وضع في العزل التام للاشتباه بإصابته بفيروس (كورونا).

 



هذا وتخضع إسرائيلية في الستينات من عمرها لفحوصات طبية مكثفة، في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، للاشتباه بالتقاطها عدوى فيروس كورونا حديث الانتشار في الصين، وذلك في أعقاب عودتها، قبل نحو أربعة أيام، من زيارة إلى الصين.

وعانت المرأة من ارتفاع درجات الحرارة والحمى وأعراض مشاكل في التنفس، فيما تم نقلها إلى العزل في المستشفى، وبعد تحسن حالتها، تم نقلها إلى العزل في قسم الأمراض الباطنية، وسط مراقبة منتظمة لتطور حالتها المرضية.

ويُعد فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيروساً حيواني المنشأ (بالإنجليزية: Zoonotic virus)، وهذا يعني أنه فيروس، ينتقل بين الحيوانات والناس، وقد أظهرت بعض الدراسات، أنّ الإصابة بالفيروس بدأت من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الإبل المصابة بهذا الفيروس، ويعتقد البعض أنّ الفيروس قد نشأ بدايةً في الخفافيش، وانتقل فيما بعد إلى الجمال، ثم من الجِمال إلى الإنسان.

وتوفي 56 شخصاً حتى الآن بسبب هذا الفيروس، الذي تتزايد قدرته على الانتشار، وفقاً لوزير الصحة الصيني ما خياووي.

وفرضت عدة مدن صينية قيوداً صارمة على السفر، وأُقفلت مدينة ووهان تماماً، فهي البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.

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