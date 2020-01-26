الصالحي: ندعو (حماس) للتخلي عن سلطتها بغزة فورًا والالتفاف حول القيادة
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، حركة حماس؛ للتخلي عن سلطتها في غزة فوراً، والالتفاف حول القيادة؛
للتصدي للمؤامرة "الصهيو أمريكية"، كـرد على الإعلان الأمريكي المرتقب، والمتعلق بشأن ما تسمى (صفقة القرن).
وشدد الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أهمية عقد اجتماع للقيادة، بدعوة من الرئيس محمود عباس؛ لمواجهة المشروع الأمريكي، واتخاذ خطوات ملموسة ضد هذه الصفقة من قبل كافة الفصائل، وتحقيق الوحدة الوطنية على الأرض فوراً.
وأوضح الصالحي، أن واشنطن تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وتفتيت الموقف العربي، وإيجاد مرجعية بديلة حسب مخطط الرئيس الأميركي، كبديل عن قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه.
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، حركة حماس؛ للتخلي عن سلطتها في غزة فوراً، والالتفاف حول القيادة؛
للتصدي للمؤامرة "الصهيو أمريكية"، كـرد على الإعلان الأمريكي المرتقب، والمتعلق بشأن ما تسمى (صفقة القرن).
وشدد الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أهمية عقد اجتماع للقيادة، بدعوة من الرئيس محمود عباس؛ لمواجهة المشروع الأمريكي، واتخاذ خطوات ملموسة ضد هذه الصفقة من قبل كافة الفصائل، وتحقيق الوحدة الوطنية على الأرض فوراً.
وأوضح الصالحي، أن واشنطن تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وتفتيت الموقف العربي، وإيجاد مرجعية بديلة حسب مخطط الرئيس الأميركي، كبديل عن قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه.
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