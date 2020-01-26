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شؤون فلسطينية

اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم

اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "كانت وما زالت الميزة التنافسية للفلسطينيين، هي التعليم، فبعد النكبة أصبحت استراتيجية البقاء للفلسطينيين هي التعليم، ونحن الآن لدينا أعلى نسبة خريجي جامعات في المنطقة".

جاء ذلك، خلال كلمته في حفل الذكرى العاشرة لتأسيس برنامج منح التعليم العالي لفلسطين، أقامه المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأحد، بمدينة رام الله، بحضور وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، والقنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، وعدد من ممثلي الجامعات البريطانية، وخريجي البرنامج.

وأضاف اشتية في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نثمن الدعم البريطاني لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، وسندعم استمرارية هذا البرنامج، وقد وفرنا له الدعم مؤخراً من قبل الصناديق العربية".



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