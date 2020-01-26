شؤون فلسطينية

التاج: على حركة حماس أن تُمكن الحكومة من ممارسة مهامها بغزة

التاج: على حركة حماس أن تُمكن الحكومة من ممارسة مهامها بغزة
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، محمد التاج: إن استعادة الوحدة الوطنية، وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في قطاع غزة، والخروج بموقف موحد تجاه صفقة القرن، تعتبر من اهم ادوات التصدي لها.

واشار التاج في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى أي خطوات 
يتم اتخاذها بشكل أحادي او اتصالات عبر وسطاء من اجل تنفيذ او التسابق مع صفقة القرن تعتبر خيانة لدماء الشهداء.

وطالب التاج الفصائل الوطنية والإسلامية باتخاذ موقف فعلي والإنضواء تحت شرعية منظمة التحرير من اجل التصدي لهذ الصفقة.

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