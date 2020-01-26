مباحث جباليا تكشف قضية سطو على منزل وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة (3000) دينار
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت مباحث شمال غزة قسم مباحث جباليا النزلة سرقة مصاغ ذهبي من منازل المواطن ( م - ز) بقيمة 3000 دينار وهو عبارة عن خمس خواتم ذهب وحلقين وسنسالين.
وبين الرائد رأفت نبهان مسؤول قسم جباليا النزلة، في تصريح عبر موقعهم الرسمي، أنه بعد التوجه لمكان السرقه وعمل كشف معاينة وقع الإشتباه على المدعو "ع - ع".
أنجزت مباحث شمال غزة قسم مباحث جباليا النزلة سرقة مصاغ ذهبي من منازل المواطن ( م - ز) بقيمة 3000 دينار وهو عبارة عن خمس خواتم ذهب وحلقين وسنسالين.
وبين الرائد رأفت نبهان مسؤول قسم جباليا النزلة، في تصريح عبر موقعهم الرسمي، أنه بعد التوجه لمكان السرقه وعمل كشف معاينة وقع الإشتباه على المدعو "ع - ع".
وذكر نبهان أنه تم إحضاره وخلال التحقيق الأولي معه إعترف على عملية السرقة مستغلا غياب أصحاب البيت.
وأشار نبهان أنه تم ضبط المصاغ المسروق وتحريزه وإحالة ملف القضية والمضبوطات للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المذكور علما بأن القضية تم إنجازها بأقل من 24 ساعه.
وأشار نبهان أنه تم ضبط المصاغ المسروق وتحريزه وإحالة ملف القضية والمضبوطات للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المذكور علما بأن القضية تم إنجازها بأقل من 24 ساعه.
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