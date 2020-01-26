إصابة فتيين بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فتيان، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، مساء الأحد، بمواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وفق الوكالة الرسمية الفلسطينية.



وأطلق جنود الاحتلال، الأعيرة المعدينة المغلفة بالمطاط، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة فتيين، أحدهما (17 عاماً) في أعلى الصدر، نقل بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإحدى المستشفيات القريبة، ووصفت حالته بالمستقرة، والآخر (16 عاماً) في القدم، وعولج ميدانياً.