مالية غزة تُوضح كميات الغاز التي دخلت اليوم لقطاع غزة من مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة المالية في غزة، أن مصر زودت قطاع غزة بكميات جديدة من غاز الطهي، إضافة لكميات أخرى دخلت من (معبر كرم أبو سالم التجاري) عن طريق الجانب الإسرائيلي.



وأوضحت مالية غزة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أن 16 شاحنة محملة بغاز الطهي، دخلت إلى قطاع غزة من الجانب المصري، بالإضافة إلى خمس شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي، وسيتم توزيع الكميات على محطات التوزيع مع تحريز جزء من الكمية للاحتياجات الطارئة.



وأكدت أن هناك وعودات بدخول كميات إضافية الثلاثاء المقبل، عبر الجانب المصري، مبيناً أن دخول الغاز الإسرائيلي، سيكون من الأحد حتى الخميس بكميات مقننة.