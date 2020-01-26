عريقات: الثلاثي "ترامب ونتنياهو وغانتس" يعملون معًا للإجهاز على القضية الفلسطينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن الإدارة الأمريكية ماضية في تنفيذ ما يسمى بـ (صفقة القرن)، وهي تصرّ على تهيئة الظروف والأجواء؛ لتمريرها على دول المنطقة من خلال الإجراءات والتدابير والقرارات والعقوبات، ومحاولة فرضها على الشعب الفلسطيني.



وأضاف عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:" يبدو أن ترامب يحاول صناعة السلام بين نتنياهو وغانتس، حتى يتمكن ثلاثتهم من إملاء نظام (أبرتهايد) وشرعنة الاستيطان وإعلان الضم؛ ويعملون معًا للإجهاز على قضية الشعب الفلسطيني.



وأوضح أنه إذا ما قرر نتنياهو، أن يضم الأراضي الفلسطينية، هذا يعنى انسحاب إسرائيل من تفاهم أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة، مما يعني أنه ستكون هناك محاولة لتدمير مبدأ حل الدولتين، عندها سيكون هناك مجال لفتح الأبواب أمام المطالبة بالمساواة بين جميع الناس من النهر إلى البحر، متسائلًا: فهل هذا ما يريده نتنياهو؟



وختم عريقات، حديثه بالقول: "ترامب وإدارته ينصبون أنفسهم أوصياء وناصحون ومرشدون وموجهون من خلال خدعة وحيلة القرن، بعد تخليهم عن دورهم كراعين لعملية السلام، ولم يكن نزيهاً يوماً ما، ويريدون أن يظهروا بأنهم يعرفون ما هو الأفضل للشعب الفلسطيني أكثر من الفلسطينيين أنفسهم".