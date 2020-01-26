طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف شرقي رفح

ارشيفية- من قصف إسرائيلي سابق

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رام الله - دنيا الوطن

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدة غارات على أهداف شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



ولم تسفر الاستهدافات عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما لحقت أضرار مادية بالأماكن المستهدفة، والتي جرى قصفها من قبل الاحتلال.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة، في وقت سابق اليوم.



وزعم المتحدث الإسرائيلي أنه تم رصد اطلاق صاروخ من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط في مناطق مفتوحة بمنطقة أشكول.