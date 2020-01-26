بسبب فيروس (كورونا).. تايوان تحظر تصدير الكمامات

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رام الله - دنيا الوطن

حظرت تايوان تصدير الكمامات خلال الشهر المقبل، لضمان توفر إمدادات محلية كافية، بعد حالة الذعر التي سببها انتشار فيروس (كورونا) بعدد من دول العالم، لا سيما الصين.



وحددت السلطات في ماكاو الصينية مبيعات أقنعة الوجه بـ 10 أقنعة كحد أقصى للمقيمين أو الضيوف العاملين المرخص لهم، والذين يمكنهم تقديم بطاقة هوية صالحة، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).



وفي مستوصف تشيونغ تاي في الحي المالي بهونغ كونغ، نفدت إمدادات الأقنعة والمعقمات خلال الأيام الأخيرة، بينما تباع القفازات الطبية بسرعة كبيرة.



وقال موظف هناك: إن المصانع التي تصنع هذه المنتجات مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعنى أنها لن تكون قادرة على توفير مخزون جديد لأسبوع آخر على الأقل.



يذكر، أن كميات جديدة من الأقنعة، ستصل الأسبوع المقبل.