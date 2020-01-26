مادورو: الشعب السوري يستحق السلام

الرئيس الفنزويلي نيكولاي مادورو

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاي مادورو، عن تقديره لسوريا وشعبها، وللرئيس بشار الأسد.



وأكد مادورو، خلال استقباله الدكتور محسن بلال، عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس على هامش "الملتقى العالمي المناهض للإمبريالية من أجل الحياة والسيادة والسلام" تقديره لسوريا وشعبها والرئيس بشار الأسد، وتضامنه معها في وجه ما تتعرض له من إرهاب، وأن الشعب السوري الذي انتصر بقيادته وجيشه على الإرهاب يستحق السلام، كما نقلت وكالة (سانا).



بدوره، شدد بلال في كلمة له خلال الملتقى الذي عقد بمشاركة أكثر من 1500 شخصية من العالم على أن سوريا، تقف إلى جانب فنزويلا والفنزويليين ضد الإمبريالية التي تريد فرض سيطرتها على العالم، موجهاً التحية لفنزويلا وكوبا، اللتين تواجهان الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض عليهما من الإدارة الأمريكية.