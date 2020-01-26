إدخال 97 سيارة جديدة لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المكتب الاعلامي للمعابر، أنه دخل عبر معبر بيت حانون/ايرز، اليوم الأحد 97 مركبة حديثة ملاكي لجمعية مستوردي السيارات في محافظات غزة.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة النقل والمواصلات، أن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، بلغت أعدادها 18.873 سيارة، فيما مركبات الوكالة التي سُجلت لدى وزارته كانت 5646 سيارة.



وبلغ مجموع السيارات المسجلة للعام 2019، 27.335 سيارة، منها 1663 سيارة من الجانب الإسرائيلي.