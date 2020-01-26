المتحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات في غلاف غزة.



وقال: إن القذيفة قد تسببت بتفعيل تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة فقط، فيما أشار المراسل العسكري ألموغ بوكير، إلى أن القذيفة، سقطت في أشكول.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مساء أمس السبت، عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.