(القناة 12): سيتم نزع سلاح حماس والجهاد في إطار صفقة القرن

عناصر من كتائب القسام خلال استعراض عسكري بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت (القناة 12) الإسرائيلية، أن (صفقة القرن) تتضمن نزع سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإنهاء حكم حماس لقطاع غزة.



وأفادت القناة، بأن أول هذه البنود، هو عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس، بدعوى أنها ستكون عاصمة إسرائيل، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها المنطقة (C)، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.



وكان القيادي في حركة (حماس)، إسماعيل رضوان، قال لـ"دنيا الوطن": إن المستهدف من (صفقة القرن) الأمريكية، هو رأس المقاومة الفلسطينية، مشددًا على أن سلاح المقاومة، هو سلاح شرعي وشريف.



وأضاف رضوان، أن "سلاح المقاومة، خط أحمر شرعي، لا يمكن المساومة عليه، أو المساس به، وهو السيف والدرع الواقي لأبناء شعبنا، والمقدسات".