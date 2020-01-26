عريقات: سنعلن انتهاء المرحلة الانتقالية حال نشر (صفقة القرن)



وقال قبيل إقلاعه إلى واشنطن إنه يعتقد أن خطة السلام الأمريكية تصب في مصالح إسرائيل الأمنية.



واضاف في تصريح لصحفيين: أنه تحدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة مرات عديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصالح إسرائيل الحيوية والأمنية، معتبرا أنهما سيصنعان التاريخ سوية يوم الثلاثاء.



وكان رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس قد غادر صباح اليوم متوجها إلى واشنطن، حيث سيجتمع غداً مع الرئيس ترامب لبحث تفاصيل الخطة.



رام الله - دنيا الوطنهدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بالانسحاب من اتفاقية (أوسلو)، التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط.وأضاف في تصريحات نقلها راديو (مونت كارلو): "خطواتنا للرد على إعلان (صفقة القرن) تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية" مضيفا أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديداً ويحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو توجه بعد ظهر اليوم إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيداً لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).