شؤون فلسطينية

القوى الوطنية برام الله: يوم إعلان (صفقة القرن) يوم غضب شعبي

القوى الوطنية برام الله: يوم إعلان (صفقة القرن) يوم غضب شعبي
مظاهرات ضد صفقة القرن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، الى اعتبار يوم إعلان (صفقة القرن) المشؤومة يوم غضب شعبي وجماهيري واسع.

كما دعت في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أبناء شعبنا وجماهيرنا في القرى والبلدات والمدن لازالة أي شعارات من الميادين العامة والساحات ومداخل القرى والبلدات لها علاقة بالتمويل الأميركي المشروط سياسيا، تعبيرا عن الرفض الشعبي لكل السياسات العدوانية الأميركية تجاه شعبنا، والى تطوير ادوات المقاطعة بما يشمل المنتجات الأميركية، والتعامل معها بنفس مواصفات بضائع الاحتلال التي يجب أن تقاطع بشكل كامل.

وقالت قوى رام الله والبيرة: إن "الولايات المتحدة بهذا الاعلان تضع مصالحها في المنطقة برمتها في دائرة الاستهداف، وهي التي تمعن في نهب ثروات وخيرات البلدان العربية، وهي تتحمل كامل المسؤولية حيال أية ردود فعل حيال هذا الموقف المشين لادارتها.

وأشارت الى أنه سيتم الاعلان عن برنامج تفصيلي بالأنشطة والفعاليات المتعلقة بمواجهة اعلان (صفقة القرن) خلال اليومين القادمين.

وشددت القوى على أن هذا الإعلان لن يمس بواقع الأراضي الفلسطينية باعتبارها وحدة واحدة واراضي محتلة، مؤكدة على أهمية ازالة هذا الاحتلال بكل اشكاله، وإنفاذ القانون الدولي بفرض عقوبات دولية على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

كما شددت القوى على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يتم تطويع ارادته السياسية للقبول بالتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

ودعت للوحدة الوطنية فورا لمواجهة هذه المؤامرة وتذليل كل العقبات أمام إنهاء الانقسام، واستنهاض كل عوامل القوة والإرادة والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتصفية القضية الوطنية.

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