هنية: جاهزون للقاء عاجل مع فتح والفصائل بالقاهرة لـ"نرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا"





جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قبل يومين من إعلان مرتقب للشق السياسي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وقال هنية: إن فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة الأمة الثمينة غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء، و"إننا نعلن بوضوح رفض مؤامرة (صفقة القرن) واعتبار معركة التراجع فيها حرام علينا".





وأعلن هنية وفق البيان، بـ"أننا جاهزون للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة لنرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا، ولنعلنها مدوية أن الصفقة لن تمر، وستسقط الهجمة الاستعمارية الجديدة، وسينتصر الوطن ويندحر الغزاة".



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية جاهزية حركته، للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة، لـ"نرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا".