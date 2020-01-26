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شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تُكرم جيش الهبد الإلكتروني لحصوله على شخصية العام باستفتاء 2019

"دنيا الوطن" تُكرم جيش الهبد الإلكتروني لحصوله على شخصية العام باستفتاء 2019
جانب من التكريم
رام الله - دنيا الوطن
كرمت "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، مجموعة جيش الهبد الإلكتروني لحصولها على شخصية العام في استفتائها السنوي، والذي جرى نهاية العام الماضي. 

وحصل جيش الهبد الإلكتروني على شخصية العام بنسبة 10% حيث تنافس على اللقب أكثر من خمسين شخصية سياسية وفنية واجتماعية وثقافية. 

وحضر التكريم عدداً من نشطاء جيش الهبد الإلكتروني، حيث منحت إدارة "دنيا الوطن" درع فخري للنشطاء. 

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