"دنيا الوطن" تُكرم جيش الهبد الإلكتروني لحصوله على شخصية العام باستفتاء 2019





وحصل جيش الهبد الإلكتروني على شخصية العام بنسبة 10% حيث تنافس على اللقب أكثر من خمسين شخصية سياسية وفنية واجتماعية وثقافية.





وحضر التكريم عدداً من نشطاء جيش الهبد الإلكتروني، حيث منحت إدارة "دنيا الوطن" درع فخري للنشطاء.





رام الله - دنيا الوطنكرمت "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، مجموعة جيش الهبد الإلكتروني لحصولها على شخصية العام في استفتائها السنوي، والذي جرى نهاية العام الماضي.