دولي

نتنياهو: ذاهب للقاء الرئيس ترامب غداً ويوم الثلاثاء سنصنع تاريخاً معا

نتنياهو: ذاهب للقاء الرئيس ترامب غداً ويوم الثلاثاء سنصنع تاريخاً معا
ترامب ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى واشنطن، حيث سيلتقي غداً الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي 

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يستعرض الرئيس الأمريكي تفاصيل خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وقال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة، "إنني ذاهب للقاء الرئيس ترامب غدا، ويوم الثلاثاء سنصنع تاريخا معا"، كما نقل موقع (عرب 48).

وأضاف نتنياهو أنه "قبل خمس سنوات ذهبت إلى واشنطن لأنني اضطررت إلى الوقوف ضد خطة طرحها رئيس أميركي (باراك أوباما)، ولأني آمنت أن هذه الخطة ستشكل خطرا على المصلح الأكثر أهمية لإسرائيل وعلى وجودها" في إشارة إلى خطة سلام تستند إلى حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من معظم الضفة الغربية.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "ذاهب إلى واشنطن اليوم من أجل الوقوف إلى جانب الرئيس ترامب، الذي وضع خطة أؤمن بأنها تدفع مصالحنا الأكثر أهمية".

ويرافق نتنياهو الوزير ياريف ليفين، بينما تم تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، قائما بأعمال رئيس الحكومة أثناء غيابه، كما سيكون كاتس قائما بالأعمال في حال كانت هناك ضرورة لعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

كذلك توجه رئيس كتلة (أزرق أبيض، بيني غانتس، إلى واشنطن فجر اليوم، حيث سيلتقي مع ترامب، الذي يتوقع أن يطلعه على تفاصيل (صفقة القرن)، التي تقضي بضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، بينها جميع المستوطنات وغور الأردن. 

وعبر غانتس، الأسبوع الماضي، عن تأييده لضم غور الأردن، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

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