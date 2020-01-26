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وزير الصحة السوري يصدر تصريحاً بشأن فيروس (كورونا)

وزير الصحة السوري يصدر تصريحاً بشأن فيروس (كورونا)
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أنه لم تسجل في سوريا أي إصابة بفيروس (كورونا) حتى الآن، مشدداً على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في البلاد.

وقال يازجي: "منذ أيام أرسلنا بلاغات إلى الموانئ السورية كافة، وإلى المراكز الطبية ومديريات الصحة القريبة من الحدود البرية، وإلى مطار دمشق الدولي، لتدقيق الحالة الصحية للحالات المشتبهة بها، وحركات القدوم عموما من دول شرق آسيا، والوزارة تتابع يومياً وترصد أي حالة يمكن أن تكون لها علاقة بالفيروس الذي بدأ ينتشر عالميا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وطمأن يازجي بأن وزارة الصحة السورية "لن تألو جهدا في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للوقاية ولمحاربة هذا المرض ومحاصرته، في حال تم الكشف عن أي إصابة".

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