المالكي: حراك دبلوماسي لمواجهة قرار إعلان (صفقة القرن)

الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

استعرض وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، الحراك الدبلوماسي الفلسطيني لمواجهة قرار الإدارة الأميركية إعلان ما يسمى بـ (صفقة القرن).



وقال خلال استقباله، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية، لدى دولة فلسطين عصام الدين عاشور، إن القيادة الفلسطينية تبحث مع الأشقاء العرب الخطوات العملية للرد على إعلان الإدارة الأميركية، على كافة المستويات، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتطرق إلى تداعيات إعلان الإدارة الأميركية لما يسمى بـ (صفقة القرن)، مؤكداً موقف القيادة الفلسطينية الواضح والثابت برفض قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بـ(صفقة القرن) المرفوضة، مشيداً بالإجماع العربي والدولي الرافض لهذه الصفقة، والداعم للقيادة الفلسطينية في جميع قراراتها.



وأشاد المالكي بعمق العلاقات التاريخية بين فلسطين ومصر، ودعم القيادة المصرية للجهود الفلسطينية.



بدوره، أكد عاشور، موقف بلاده الداعم باستمرار لقرارات القيادة الفلسطينية، التي تصب بالدرجة الأولى لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.



وعبّر عن اهتمام القيادة المصرية بضرورة التنسيق والتشاور بهذا الخصوص للخروج بموقف عربي ودولي موحد تجاه ما يحدث بالمنطقة.