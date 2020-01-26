لتجنب "فتنة داخلية".. مقتدى الصدر يلغي مظاهرات مناهضة لأمريكا في العراق

أنصار لمقتدى الصدر في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه ألغى اليوم الأحد مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق لتجنب "فتنة داخلية"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى.



دعا بيان صادرعنه لمظاهرات يوم الأحد في بغداد ومدن عراقية أخرى، ضد السفارة الأمريكية.



وجاء في البيان:"إلى الأحرار الوطنيين ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم الأحد إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها، ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أن" الوقفة الاحتجاجية ستكون عند الساعة السادسة مساء(بتوقيت بغداد) في أماكن صلوات الجمعة بالمحافظات".



وأشار البيان إلى أن" الوقفة في النجف ستكون قرب مجسرات ثورة العشرين".