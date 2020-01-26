مقتل 19 جندياً في هجوم على معسكر للجيش المالي



ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإنه لم تتضح على الفور هوية المهاجمين، علماً بأن جماعات إسلامية على صلة بتنظيمي (القاعدة) و(الدولة) تنشط في المنطقة، وغالباً ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.









رام الله - دنيا الوطنقُتل 19 جندياً، وأصيب خمسة آخرون، في هجوم على معسكر للجيش المالي، في وسط البلاد، قبل فجر يوم الأحد، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش في البلاد، ديران كوني.