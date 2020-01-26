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دولي

أردوغان: حفتر يواصل الهجمات في ليبيا "بكل الموارد المتاحة لديه"

أردوغان: حفتر يواصل الهجمات في ليبيا "بكل الموارد المتاحة لديه"
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد: إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، ينتهك الهدنة في بلاده وبالتالي لا يتوقع منه الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تمت الدعوة إليه بين قواته والقوات الموالية للحكومة في طرابلس.

وأضاف في تصريحات قبل سفره في زيارة للجزائر: إن قوات حفتر انتهكت مراراً وقف إطلاق النار في ليبيا ووصف الدعم الدولي للجيش الوطني الليبي بأنه "تدليل" لحفتر، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وقال أردوغان: "في هذه المرحلة نحتاج لأن نرى بوضوح من هو حفتر. إنه رجل خان قادته من قبل أيضا. ليس من الممكن أن نتوقع الرحمة والتفاهم من شخص كهذا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".

وتابع قائلا: "إنه يواصل الهجمات بكل الموارد المتاحة لديه. لكنه لن ينجح هنا".

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا وروسيا، غادر حفتر محادثات جرت في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري حول وقف إطلاق النار دون التوقيع على اتفاق كما خيم إغلاق القوات التابعة له لموانئ وحقول النفط في ليبيا على قمة عقدت في برلين الأسبوع الماضي كانت تهدف للاتفاق على هدنة دائمة.

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