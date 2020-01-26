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شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: تُطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في الصين

الخارجية والمغتربين: تُطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في الصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، شعبنا، أن جاليتنا الفلسطينية والطلبة الدارسين في الصين بخير وبصحة جيدة، مضيفةً: "بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، تتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية الصين الصديقة، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة في مقاطعة هوبي، وبخاصة مدينة اوهان الصينية، وذلك فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "لم تصل حتى اللحظة أية بلاغات لإصابة أيٍ من أفراد الجالية بهذا الفيروس". 

وتابعت الوزارة: "تعمل السفارة بشكل مباشر على التواصل مع الجالية في كل من كوانزو، ايوو، وبكين؛ للاطمئنان المباشر على سلامتهم وصحتهم، وتنسق مع السلطات الصينية المختصة؛ لمتابعة أية مستجدات تتعلق بأوضاع أبناء الجالية الفلسطينية، كما أنها على تنسيق مستمر مع السفارات العربية الشقيقة؛ لمتابعة تطورات الأحداث".

وقال البيان: "إن الوزارة؛ إذ تؤكد على وقوفها الدائم إلى جانب جمهورية الصين الصديقة، وإذ تتمنى لها النجاح في هزيمة هذا الفيروس، فإنها تتمنى الصحة والسلامة للشعب الصيني الصديق، وسيتم الإعلان عن أية تطورات حال توافرها".

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