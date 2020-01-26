رسمياً.. إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية

المملكة العربية السعودية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الجزيرة) القطرية، أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، وقع مرسوماً، يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية.



وأضافت اليوم الأحد: أن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بالسماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية، جاء بالتنسيق مع جهات أمنية.



وأكدت القناة، أن القرار يشترط على الإسرائيليين، ترتيب إجراءات الدخول إلى السعودية، والحصول على دعوة من جهة مسؤولة.



وذكرت (الإذاعة الإسرائيلية) أن درعي وقّع مرسوماً يسمح بزيارة السعودية لغرضين: الأول لأداء شعائر دينية، عملاً بأن تفاهمات سابقة بين إسرائيل والسعودية والأردن سمحت للمسلمين من فلسطينيي الداخل بأداء مناسك الحج والعمرة، عبر وثيقة سفر أردنية مؤقتة منذ عام 1978 عبر الأراضي الأردنية، كما نقلت صحيفة (العربي الجديد).



أما الحالة الثانية، التي تعتبر تجديداً، فهي السماح للإسرائيليين بزيارة العربية السعودية لأغراض المشاركة في لقاءات عمل أو للبحث في مجال الاستثمارات لمدة لا تتعدى تسعة أيام، وبشرط أن يكون المواطن الإسرائيلي، قد نظم أمر الزيارة وأوراق التأشيرة وحصل على دعوة من جهة رسمية منظمة في السعودية.



وذكرت (الإذاعة الإسرائيلية)، في هذا السياق، أن هذا القرار جرى بتنسيق بين الجهات الأمنية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي، و"الجهات المختصة" وموافقتها.