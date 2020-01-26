الأشغال تبحث استمرار الجهود لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض الجوي

جانب من اللقاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، اليوم، بمدراء مديريات الوزارة في مختلف المحافظات، وذلك لمناقشة الجهود، التي بذلتها طواقم الوزارة خلال المنخفضات الجوية الأخيرة من تدخلات لخدمة المواطنين، وقطاع الطرق.



وقال زيارة: إنه تم تخصيص مبلغ مالي لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من محافظات وبلديات، داعياً طواقم الوزارة بالاتحاد بجسم واحد؛ لمساعدة المواطنين أينما تواجدو بكافة الإمكانيات المتاحة.



وأشاد زيارة بالجهود وأثنى عليها، داعياً إياهم للإستمرار بالأعمال، والاستفادة من العقبات؛ لحلها في المنخفضات المقبلة.



كما دعا الطواقم إلى إستمرار هذه الجهود، والعمل على علاج الأضرار التي لحقت بقطاع الطرق، والتي نجمت عن المنخفض، من خلال المتابعة، وإجراء إصلاحات شاملة في إطار تقديم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني.