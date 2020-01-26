إذاعة الجيش: توقعات بأحداث عنيفة تزامناً مع إطلاق (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: إنه من المتوقع وقوع أحداث عنيفة مع إعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).
وأضافت الإذاعة، أنه في ظل غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحل وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، محله في الأيام المقبلة، كما سيدير أيضاً اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) حيث "من المتوقع مع إعلان (صفقة القرن) وقوع أحداث عنيفة، وفق تعبير الإذاعة.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: إنه من المتوقع وقوع أحداث عنيفة مع إعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).
وأضافت الإذاعة، أنه في ظل غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحل وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، محله في الأيام المقبلة، كما سيدير أيضاً اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) حيث "من المتوقع مع إعلان (صفقة القرن) وقوع أحداث عنيفة، وفق تعبير الإذاعة.
وتوجه رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترامب غداً الاثنين، فيما سيلحقه نتنياهو.
ومن المقرر، أن يعرض ترامب على نتنياهو وغانتس الشق السياسي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ومن المقرر، أن يعرض ترامب على نتنياهو وغانتس الشق السياسي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، وفق وسائل إعلام أمريكية.
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