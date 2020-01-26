إذاعة الجيش: توقعات بأحداث عنيفة تزامناً مع إطلاق (صفقة القرن)



ومن المقرر، أن يعرض ترامب على نتنياهو وغانتس الشق السياسي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وتوجه رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترامب غداً الاثنين، فيما سيلحقه نتنياهو.