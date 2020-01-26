غانتس: اجتماعي مع ترامب في واشنطن ينطوي على أهمية كبيرة

بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إن اجتماعه المقرر غداً مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في واشنطن، ينطوي على أهمية كبيرة.



وأضاف في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأحد: "إنه جاهز ومستعد لهذا الاجتماع".



ورداً على سؤال حول إمكانية نصب "فخ" له من خلال توجيه الدعوة له لزيارة البيت الأبيض، قال غانتس: إنه يعتقد أن للجميع نوايا استراتيجية حقيقة وجوهرية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال صباح اليوم الأحد: إن هذا الأسبوع، سيكون تاريخياً، وفق تعبيره.



وأضاف في تصريحات، خلال جلسة حكومته الأسبوعية، قبل يوم من ذهابه إلى الولايات المتحدة: "أن الرئيس الأمريكي الصديق الحقيقي لإسرائيل، سيقدم خطته للسلام (صفقة القرن) هذا الأسبوع".