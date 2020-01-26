وزير الزراعة يلتقي وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

حيث تم الترحيب بالوفد من قبل الوزير، الذي أشاد بالمساعدات المالية والتقنية التي تقدم من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، مستعرضاً العديد منها على مدار عقدين من الزمن، والتي كان لها الأثر في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بشكل خاص، والقطاعات المختلفة بشكل عام.





بدوره، أثنى الضيف على إنجازات الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة، مشيداً بالالتزامات التي قامت بها تجاه المنح المقدمة من الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني.





حيث تم استعراض المشاريع الزراعية قيد التنفيذ والممولة من الحكومة اليابانية، وكذلك تم طرح المشاريع الزراعية ذات الأولوية للقطاع الزراعي، ضمن برنامج التعاون الفني، وكذلك برنامج المنح والبنية التحتية التي تمول من الحكومة اليابانية، وتنفذ من خلال الوكالة اليابانية، وتمت مناقشة الجوانب والآثار الاقتصادية والتنموية التي سيحققها تنفيذ هذه المشاريع على تنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني.