عاجل

  • يديعوت أحرونوت:تقترح "صفقة القرن" 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة

  • يديعوت أحرونوت:تنص "صفقة القرن" على الإبقاء على مدينة القدس تحت "سيادة إسرائيل"

  • يديعوت أحرونوت:تبقي الخطة الأمريكية تبقي على 15 مستوطنة معزولة تحت السيادة الإسرائيلية

  • يديعوت أحرونوت:صفقة القرن تطالب السلطة بإعادة السيطرة على غزة ونزع سلاح حركتي حماس والجهاد

  • يديعوت أحرونوت:صفقة القرن تقترح إقامة "نفق" بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة "ممر آمن"

  • يديعوت أحرونوت:خلال فترة التحضير لتنفيذ (صفقة القرن) سيتم تجميد البناء في كل المنطقة "ج"

  • يديعوت أحرونوت:صفقة القرن تسمح لإسرائيل بضم ما بين 30 إلى 40% من أراضي "ج"

  • يديعوت أحرونوت: "صفقة القرن".. إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة

  • يديعوت أحرونوت: (صفقة القرن) الأمريكية ستشمل "فترة تحضير" مدتها 4 سنوات

  • يديعوت أحرونوت:الدولة الفلسطينية ستقام بمساحة 70% من الضفة وسيتم تمويلها بـ50مليون دولار من السعودية

  • يديعوت أحرونوت: صفقة القرن.. دولة فلسطينية منزوعة السيادة عاصمتها "شعفاط"

شؤون فلسطينية

بعد شائعات فصله.. أبو عيطة: لن نسمح لأي جهة أن تعبث بمقدرات (فتح)

بعد شائعات فصله.. أبو عيطة: لن نسمح لأي جهة أن تعبث بمقدرات (فتح)
فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، فايز أبو عيطة، أنه يوجد استهداف للقيادة الفلسطينية، ولقيادات حركة فتح، من أجل إضعاف القيادة والحركة، ومنظمة التحرير؛ لتمرير هذه الصفقة، ولكن نُطئمن الجميع، أن حركة (فتح) واحدة وموحدة وقوية وصامدة وعلى قلب رجل واحد.

وقال أبو عيطة خلال حديثه لـ"تلفزيون فلسطين": إنه حتى عند حصول بعض الخلافات داخل الحركة، جميع قيادات الحركة إخوة سواء بالمجلس الثوري أو اللجنة المركزية، أو رأس الهرم، نختلف ونتفق في إطار هذه الحركة، كإخوة، ولنا مظلة واحدة هي الرئيس محمود عباس، وبالتالي لن نسمح لأي جهة كانت، أن تعبث بمقدرات ومقومات هذه الحركة، التي هي رصيد للشعب، وحركة فتح ستكون عند حسن ظن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه رغم كل الاختبارات التي تقع فيها حركة فتح، كانت تنجح وتنتصر بإرادتها، وإرادة أبنائها وإيمانها المطلق بتمسكها بالحقوق الوطنية، كما أن حركة فتح هي تعبير مكثف عن الشعب، وبالتالي هذه الحركة التي يقال عنها حركة الشعب الفلسطيني، التي توصف بإطار يتسع لكل أبناء الشعب، وليس فقط تنظيم سياسي.

ولمواجهة (صفقة القرن)، أوضح أبو عيطة، أنه سيكون هناك تكامل بالأدوار بين الفعل الشعبي والفعل الرسمي؛ لمواجهة الصفقة، وأن رؤية حركة فتح في تعزيز المقاومة الشعبية، وتحديداً في الفترات المقبلة مهم جداً، وهذا دور شعبي، ويجب أن يسند من الجهات الرسمية، وأن هذا ما تنادي به القيادة الفلسطينية، مؤكداً أن بيان المجلس الثوري الأخير في دورته المنعقدة الأخيرة، كان عنوانه تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، سواء المقاومة الشعبية أو خيار الانتخابات للخروج من الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني، وتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية في الميدان وعلى الأرض.

ونوه إلى أنه يجب على كل الجهات بكافة ألوانها السياسية وفصائلها، أن تواجه هذا المخطط البشع، ويجب أن يكون كل أبناء الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد لمواجهة الاحتلال وصفقة القرن، وتكثيف الجهد الدبلوماسي، وتحقيق الوحدة، وهذه الصفقة بعزيمتنا وإرادتنا وتمسكنا بأرضنا، ولدت مشوهة غير قابلة للحياة.

وقال أبو عيطة: "ندعو حركة حماس، أن تكف عن سيطرتها على قطاع غزة، وأن تعود لحضن الشرعية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة هذا المخطط الأمريكي البشع، وهذه مؤامرة لتصفية الشعب والقضية الفلسطينية".

ولفت أبو عيطة، إلى أن صفقة القرن، تتطلب في مواجهتها التحقيق الفوري للوحدة الوطنية، لأنها تقوم على فصل الشعب الفلسطيني عن بعضه بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وأننا نعلم علم اليقين أنه لن يتحقق، وأن الشعب لن يسمح بأي حال من الأحوال، لأي قوى أن تفصل الضفة عن غزة، مضيفاً، أنه في ظل الانقسام، مطلوب منا أن نعمل على تجسيد الوحدة الفلسطينية، وفق تعبيره.

 

أخبار ذات صلة

شعفاط العاصمة ومشاريع بتمويل سعودي.. صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

شعفاط العاصمة ومشاريع بتمويل سعودي.. صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

التربية: مستمرون في تطوير التعليم بالرغم من انتهاكات الاحتلال

التربية: مستمرون في تطوير التعليم بالرغم من انتهاكات الاحتلال

الخارجية والمغتربين: تُطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في الصين

الخارجية والمغتربين: تُطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في الصين

الأشغال تبحث استمرار الجهود لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض الجوي

الأشغال تبحث استمرار الجهود لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض الجوي

وزير الزراعة يلتقي وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وزير الزراعة يلتقي وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الطيراوي ينفي تصريحات منسوبة إليه

الطيراوي ينفي تصريحات منسوبة إليه

إفادات جديدة لأطفال تعرضوا للعزل والتعرية في سجن (الدامون) الإسرائيلي

إفادات جديدة لأطفال تعرضوا للعزل والتعرية في سجن (الدامون) الإسرائيلي

المفتي العام يُندد بحرق مسجد شرفات واضطهاد علماء المسجد الأقصى

المفتي العام يُندد بحرق مسجد شرفات واضطهاد علماء المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

التربية: مستمرون في تطوير التعليم بالرغم من انتهاكات الاحتلال

التربية: مستمرون في تطوير التعليم بالرغم من انتهاكات الاحتلال

الخارجية والمغتربين: تُطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في الصين

الخارجية والمغتربين: تُطمئن شعبنا على سلامة جاليتنا في الصين

الأشغال تبحث استمرار الجهود لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض الجوي

الأشغال تبحث استمرار الجهود لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض الجوي

وزير الزراعة يلتقي وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وزير الزراعة يلتقي وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الطيراوي ينفي تصريحات منسوبة إليه

الطيراوي ينفي تصريحات منسوبة إليه

المفتي العام يُندد بحرق مسجد شرفات واضطهاد علماء المسجد الأقصى

المفتي العام يُندد بحرق مسجد شرفات واضطهاد علماء المسجد الأقصى

الاحتلال يجبي ضرائب من المقدسيين بـ 35% من ميزانيتهم ويقدم خدمات بـ 5%

الاحتلال يجبي ضرائب من المقدسيين بـ 35% من ميزانيتهم ويقدم خدمات بـ 5%

الهدمي: استشهاد &#34;أبو رميلة&#34; نتاج سياسة الإهمال والتقصير لدى بلدية الاحتلال

الهدمي: استشهاد "أبو رميلة" نتاج سياسة الإهمال والتقصير لدى بلدية الاحتلال

منوعات

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

شاهد: مفاجأة جديدة من عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

محمد رمضان يغازل زوجته: &#34;بتحبني أكثر من نفسها&#34;

محمد رمضان يغازل زوجته: "بتحبني أكثر من نفسها"

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: في ذكري ميلاد السندريلا.. تعرف على رأى سعاد حسنى بالأنوثة والأمومة

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

شاهد: أحدث ظهور للفنان المصري صلاح السعدني

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

متابعة تهاجم أحمد فهمي.. وهنا الزاهد تنفعل وترد عليها بقوة

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

سر إحياء إيهاب توفيق حفلا غنائيا بعد أيام من وفاة والده

نادية لطفي في &#34;العناية المركزة&#34; للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي في "العناية المركزة" للمرة الثانية بعد تدهور حالتها الصحية

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

أصالة نصري توضح حقيقة تصريحاتها ضد نانسي عجرم

شاهد: طفل &#34;ذا فويس&#34; الباكي يبهر المدربين الثلاثة

شاهد: طفل "ذا فويس" الباكي يبهر المدربين الثلاثة

عربي

شاهد فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله &#34;درعاً بشرياً&#34; يثير انتقادات واسعة

شاهد فيديو لمتظاهر لبناني يستخدم طفله "درعاً بشرياً" يثير انتقادات واسعة

شاهد: هشتاج &#34;محمود_السوري&#34; يتصدر (تويتر) بعد إنقاذه لفتاة تركية

شاهد: هشتاج "محمود_السوري" يتصدر (تويتر) بعد إنقاذه لفتاة تركية

الجيش السوري يُسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي

الجيش السوري يُسيطر على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي

إنقاذ 78 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 78 مهاجراً قبالة السواحل الليبية