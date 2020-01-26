الطيراوي ينفي تصريحات منسوبة إليه

عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" توفيق الطيراوي

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) توفيق الطيراوي، التصريحات المنسوبة إليه في بعض الصفحات، والوكالات المشبوهة، مؤكداً أنها محض كذب وافتراء وتلفيق، هدفها خلق البلبلة، ودق الأسافين.



وأكد الطيراوي، في بيان نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم الأحد، أن الأخبار أو التصريحات الصادرة عنه يتم نشرها من مكتبه مباشرة، وتنشر على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أو الصفحات الرسمية لحركة (فتح)، عدا ذلك تكون كاذبة وملفقة، داعياً المواطنين وبعض وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل المعلومة، خاصة في هذه الأوقات الحرجة.