إفادات جديدة لأطفال تعرضوا للعزل والتعرية في سجن (الدامون) الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، أصدرتة ظهر الأحد، إفادة الأسير القاصر خليل جبارين، وهو أحد الأسرى الأشبال، الذين جرى نقلهم إلى سجن (الدامون) مؤخراً، وتم إعادته يوم الأربعاء الماضي إلى (عوفر).



وأوضح الفتى جبارين بشهادته، "أن الأوضاع كارثية بمعتقل (الدامون) ولا تصلح مطلقاً للعيش الآدمي"، وأضاف: "بعد وصولهم للمعتقل، عرضت عليهم إدارة السجن اختيار ممثلين من الأسرى القاصرين؛ ليكونوا مسؤولين عن بقيتهم، ويديرون أمور حياتهم اليومية، لكنهم رفضوا الفكرة"، وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأكمل جبارين: "إن إدارة المعتقل، أقدمت على قمع جميع الأسرى الأشبال، الذين أعلنوا حالة العصيان في وجه السجان، رداً على الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل القسم، واحتجاجاً على نقلهم بدون ممثليهم من الأسرى البالغين، حيث قامت بنقل 4 منهم إلى زنازين العزل الانفرادي في معتقلي (كيشون وسلمون)، وكان جبارين أحد الأسرى الذين جرى نقلهم تعسفياً، بدعوى ممارسته التحريض بين صفوف الأسرى القاصرين".



وتابع جبارين: "كثير من الأسرى الأشبال، الذين نُقلوا إلى (الدامون) أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لأوضاعهم المأساوية التي يعيشونها في المعتقل، بدون اللجان الإدارية المسؤولة عنهم، والمكونة من أسرى كبار، وكان من بينهم الأسير القاصر رياض العمور والذي خاض الإضراب، لكنه علّق إضرابه بعد قيام إدارة المعتقل بزجه داخل الزنازين، وإجباره على خلع ملابسه، وقاموا بتهديده بإبقائه بدون ملابس في حال لم يتوقف عن إضرابه".



ولفتت الهيئة، إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من هجمتها الشرسة بحق الأطفال الفلسطينيين، بشكل يخالف اتفاقية حقوق الطفل العالمية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وطالبت بتقريرها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل بشكل فوري وعاجل؛ لوقف سياسة التنكيل التي تُرتكب بحق القاصرين في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية.