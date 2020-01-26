حمايل: بيد القيادة الفلسطينية قرارات قوية ستتخذها لمواجهة (صفقة القرن)
خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، أنه في حال أعلن فعليًا عن (صفقة القرن)، هذا الأسبوع، فإن القيادة الفلسطينية، بيدها الكثير من الإجراءات القوية التي ستتخذها.
وقال حمايل خلال حديثه لـ "استديو الوطن" عبر تلفزيون "دنيا الوطن": "إن أعلنت صفقة القرن، سيكون هناك خيارات كثيرة بيد القيادة الفلسطينية، في موضوع تسليم هذه السلطة كسلطة احتلال موجودة"، مبينًا أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، يرفضون صفقة ترامب عقائديًا، لأن القدس قبلة المسلمين والمسيحيين.
وأضاف: "نحن في حركة فتح، وعلى رأسنا الرئيس محمود عباس، نرفض بشكل قطعي الصفقة، وسنواجه ذلك بالمؤسسات الدولية، والانضمام لها، وأيضًا استمرار الضغط من خلال المقاومة الشعبية"، لافتًا إلى أن الضفة الغربية، تشتبك يوميًا مع الاحتلال.
وأشار إلى أنهم بصدد اتخاذ قرارات قوية، وبمستوى المؤامرة الأمريكية، التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، مبينًا أن الشعوب العربية، ومعظم القيادات العربية مع الفلسطينيين في مواجهة الصفقة، كما أن الرئيس (أبو مازن) واجه تحديات وتهديدات كثيرة، وصمد، ولم تُغير القيادة موقفها من هذه الصفقة.
وختم حمايل حديثه قائلًا: "نجحنا منذ اليوم الأول بأن نجعل الصفقة ميتة، حتى قبل أن تُطرح، ومستمرون في رفضها لأنها أيضًا تواجه برفض شعبي عالمي، وليس فقط فلسطينيًا".
أكد الناطق باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، أنه في حال أعلن فعليًا عن (صفقة القرن)، هذا الأسبوع، فإن القيادة الفلسطينية، بيدها الكثير من الإجراءات القوية التي ستتخذها.
وقال حمايل خلال حديثه لـ "استديو الوطن" عبر تلفزيون "دنيا الوطن": "إن أعلنت صفقة القرن، سيكون هناك خيارات كثيرة بيد القيادة الفلسطينية، في موضوع تسليم هذه السلطة كسلطة احتلال موجودة"، مبينًا أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، يرفضون صفقة ترامب عقائديًا، لأن القدس قبلة المسلمين والمسيحيين.
وأضاف: "نحن في حركة فتح، وعلى رأسنا الرئيس محمود عباس، نرفض بشكل قطعي الصفقة، وسنواجه ذلك بالمؤسسات الدولية، والانضمام لها، وأيضًا استمرار الضغط من خلال المقاومة الشعبية"، لافتًا إلى أن الضفة الغربية، تشتبك يوميًا مع الاحتلال.
وأشار إلى أنهم بصدد اتخاذ قرارات قوية، وبمستوى المؤامرة الأمريكية، التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، مبينًا أن الشعوب العربية، ومعظم القيادات العربية مع الفلسطينيين في مواجهة الصفقة، كما أن الرئيس (أبو مازن) واجه تحديات وتهديدات كثيرة، وصمد، ولم تُغير القيادة موقفها من هذه الصفقة.
وختم حمايل حديثه قائلًا: "نجحنا منذ اليوم الأول بأن نجعل الصفقة ميتة، حتى قبل أن تُطرح، ومستمرون في رفضها لأنها أيضًا تواجه برفض شعبي عالمي، وليس فقط فلسطينيًا".
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