الديك: لم يَصدر قرار رسمي بعودة موظفي السلطة للعمل بالتنمية الاجتماعية بغزة





وكانت وسائل إعلامية، قد تناولت أن هناك قرار بعودة موظفي السلطة الفلسطينية للعمل بمديريات وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة.





كما تناولت الوسائل الاعلامية، معلومات باتفاق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يقضي بإعادة فتح البرنامج الوطني المحوسب خلال يومين، وذلك بعد تسعة أشهر على إغلاقه.

خاص دنيا الوطنأكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد قرار رسمي حتى اللحظة، بعودة موظفي السلطة الفلسطينية، للعمل بمديريات الوزارة بقطاع غزة.وفي سياق مختلف، نفى الديك لـ"دنيا الوطن"، عودة فتح البرنامج الوطني المحوسب، مؤكداً أنه مازال مغلقاً حتى هذه اللحظة.وقال: "إذا تم التوصل في المستقبل إلى تفاهمات واحترام المعايير، سيتم فتح البرنامج الوطني المحوسب".