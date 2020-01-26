أبو ردينة: القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات وستدرس خياراتها بما فيها مصير السلطة

وأعلن أبو أردينة، أن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات داخلية على كافة المستويات من فصائل ومنظمات، وغيرها للإعلان عن الرفض القاطع لأي تنازل عن القدس، موضحاً بأن القيادة ستدرس الخيارات كافة، بما فيها مصير السلطة الوطنية، وأي قرار سيخرج سيكون مدعوماً عربياً ودولياً.





وطالب أبو ردينة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ظهر اليوم الأحد، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني، المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس، مؤكداً أن ما تسمى (صفقة القرن) ستُحدِثُ مزيداً من البلبلة، التي لا تُحمد عقباها.



وقال الناطق باسم الرئاسة: إن إعلان واشنطن عن تطبيق هذه الخطة، ما هي إلا محاولة لإخراج كل من نتنياهو وترامب من أزمتهما الداخلية على حساب القضية الفلسطينية، داعياً أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول القيادة في هذا الظرف التاريخي الصعب.





وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أية جهة من التعاطي مع الطرح الأمريكي، لما يحمل في طياته من إلغاء للقدس واللاجئين والحقوق الثابتة لشعبنا، في إشارة إلى إغراءات تقدمها واشنطن لحركة (حماس) وتسهيلات هنا وهناك، وذلك بفتح مستشفى أمريكي، وإقامة دويلة في غزة.