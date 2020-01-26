الاحتلال يجبي ضرائب من المقدسيين بـ 35% من ميزانيتهم ويقدم خدمات بـ 5%

وحذر الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، من تداعيات الحصار الاقتصادي، الذي تفرضه بلدية الاحتلال على المقدسيين بفعل الضرائب العالية ومنعهم من ترميم منازلهم، ومحلاتهم التجارية، لافتاً في السياق، إلى استغلال القضاء الإسرائيلي، وتزوير الأوراق في المحاكم، لفرض القوانين ضد المقدسيين في السيطرة على ممتلكاتهم، وإغلاق مئات المحلات التجارية، في محاولة لإفراغ المدينة من سكانها، وتهويدها، والسيطرة عليها.



وأضاف الحموري، أن المواطنين في القدس، وتحديداً في البلدة القديمة، تمنعهم سلطات الاحتلال من ترميم منازلهم بفعل الحفريات المستمرة، بالمقابل تصرف الأموال لترميم البؤر الاستيطانية، وذلك لتهجير المواطنين من مساكنهم، والسيطرة عليها بالكامل.

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن الاحتلال، يجبي ضرائب من المقدسيين بما يعادل 35% من ميزانيتهم، ولا يقدم لهم خدمات سوى بـ 5% من هذه الضرائب، مضيفاً أن هذه الأموال تذهب لصالح المستوطنات في القدس المحتلة.