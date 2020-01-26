الأوقات تدعو لأداء الصلوات في المسجدين الأقصى والإبراهيمي لمواجهة الاحتلال

دعا رئيس الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عبد

العظيم سلهب، المواطنين لأداء الصلوات في المسجدين الأقصى المبارك في

القدس المحتلة، والحرم الإبراهيمي في الخليل، بسبب استهداف الاحتلال لهما

من خلال اعتقال المرابطين وإبعاد المصلين، محذراً من هذه السياسات، كونها

نذير شؤم على المنطقة برمتها.

واستهجن سلهب في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأحد، إبعاد

سلطات الاحتلال، لخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، لأربعة أشهر، الذي يقوم

بواجبه الديني والواطني منذ أربعين عاماً، بتوعية المواطنين، مطالباً الأمتين

العربية والإسلامية بالوقوف ضد هذه الإجراءات المدانة.

وأضاف سلهب: أن إسرائيل تحاول تهويد القدس والسيطرة على المسجد وتقسيمه

زمانياً ومكانياً، لافتاً إلى أن استهداف باب الرحمة في القدس المحتلة، واحد

من هذه المحاولات.