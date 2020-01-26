الديمقراطية: (صفقة القرن) ضوء أخضر لإسرائيل لضم المزيد من أراضي الضفة

الفلسطيني، والحقوق الوطنية المشروعة، وأن هذه الصفقة بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل من أجل ضم المزيد من أراضي الضفة، لخدمة مشروع إسرائيل الكبرى.



وأكد عبد الكريم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن مواجهة هذه الصفقة، يتطلب وحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حوار وطني، يؤسس لشراكة وطنية من أجل استعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية، في أطار مشروع وطني موحد، تحت مظلة منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد.



رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، ما تسمى بـ (صفقة القرن) بأنه محاولة لتمزيق الجسد