الشعبية تدعو لإعادة ترتيب الساحة الفلسطينية بشكل عاجل لتجميد (صفقة القرن)

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد في رفض (صفقة القرن)، التي اعتبرها مجموعة قرارات إسرائيلية تتبناها الإدارة الأمريكية، وفقاً للرؤية (الصهيونية) لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.



ودعا الغول في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأحد، وبشكل عاجل إلى إعادة ترتيب الساحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وتعزيز صمود المواطنين؛ لتجميد هذه الصفقة التي هي بعيدة كل البعد عن كونها اتفاقية سلام.





رام الله - دنيا الوطن