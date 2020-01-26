محيسن: المطلوب من الأمتين العربية والإسلامية الوقوف أمام مسؤولياتها أمام (صفقة القرن)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن، أبناء

شعبنا إلى حراك جماهيري واسع في كل أماكن تواجدهم، لمواجهة الإجراءات (الصهيو أمريكة) المتمثلة في (صفقة القرن) محذراً من التساوق مع هذه الخطة، التي تمس مستقبل شعبنا.



وشدد محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن المطلوب من الأمتين العربية والإسلامية، أن تقف أمام مسؤولياتهما في ظل هذه الغطرسة الأمريكية، مؤكداً على أهمية ألا يبقى الموقف العربي في إطار الشجب والإدانة، داعياً في الوقت ذاته إلى أن يكون هناك ضغد عربي؛ لتطبيق مبادرة السلام العربية؛ كي لا تبقى حبراً على ورق.