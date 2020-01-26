الاحتلال يُلغي إطلاق سراح أسيرين مقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

ألغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الإفراج عن أسيرين مقدسيين، بعد أن توجهت عائلتاهما لاصطحابهما من السجن.



وقالت مصادر محلية في القدس، إنه كان من المقرر، أن يطلق سراح الشبلين، مهدي أبو عصب، ومحمد سويطي، بعد انقضاء ثلثي مدة محكوميتهما، حيث أخبرت سلطات الاحتلال الأهالي بنيتها إطلاق سراحهما، وعندما توجهوا إلى السجن صباحاً تفاجؤوا بإلغاء قرار الإفراج، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.