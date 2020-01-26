الاحتلال يردم بئر مياه في الزاوية غرب سلفيت

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بئر مياه في المنطقة الغربية من بلدة الزاوية غرب سلفيت.



وأفاد رئيس بلدية الزاوية، محمود موقدي، بأن قوات الاحتلال، داهمت منطقة "سريسيا"، وردمت بئر مياه، تعود ملكيتها للمواطن معاذ حمدان مصلح، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.