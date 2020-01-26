مستوطنون بينهم طلاب من معاهد تلمودية يقتحمون الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، وطلاب من معاهد تلمودية، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته.



وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المكان، تحديداً في منطقة باب الرحمة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني: إن 81 مستوطناً، و132 طالباً من معاهد تلمودية، اقتحموا الأقصى صباح اليوم.