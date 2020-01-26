شاهد: "العمل" بغزة: 240 ألف خريج بدون عمل وندرس تطبيق "الحد الأدنى للأجور"





وقال مدير عام التعاون الدولي والعربي في الوزارة، ماهر أبو رية في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن الوزارة تعمل جاهدة وفق ما يأتيها من تمويل بتشغيل الخريجين، في ظل عددهم الكبير.





ومن ناحية أخرى، قال أبو رية: إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تطبيق "الحد الأدنى للأجور" في القطاع، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات من أجل دراسة هذا الأمر.





يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يطبق في الضفة الغربية بمبلغ 1450 شيكلاً، فيما قال وزير العمل نصري أبو حيش: إن هذا المبلغ قليل بالنسبة للعمال.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة العمل، بغزة، اليوم الأحد، أن نحو 240 ألف خريج يبحثون عن عمل في القطاع.